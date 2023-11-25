25 ноября, 05:25

Глава МИД КНР примет участие в трехсторонней встрече с коллегами из Южной Кореи и Японии

Переговоры состоятся 26 ноября в Пусане

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И примет участие во встрече с коллегами из Республики Корея и Японии Пак Чином и Ёко Камикавой в трехстороннем формате. Об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин.

Переговоры состоятся 26 ноября в Пусане. Ранее поступила информация о том, что Камикава намерена обсудить конкретные инициативы сотрудничества Пекина, Сеула и Токио.

О планах проведения встречи сообщило внешнеполитическое ведомство Республики Корея. Переговоры глав МИД в таком формате впервые состоялись в 2007 году. Трехсторонние саммиты не проводились после 2019 года из-за пандемии коронавируса. 

Теги:
ЯпонияКитайРеспублика Корея
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