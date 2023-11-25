25 ноября, 06:17,
обновлено 25 ноября, 06:43
Военная операция на Украине

Очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

В нескольких районах пропало электричество

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новые взрывы произошли в Киеве, сообщили ТАСС очевидцы.

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"Сегодня с 05:00 (06:00 мск) утра примерно слышны сильные взрывы. Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось", - рассказал один очевидец.

По словам другого, "сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре".

В нескольких районах после взрывов пропало электричество.

"В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества", - рассказали очевидцы.

Об электричестве

Почти в 200 зданиях в центре Киева пропал свет в результате взрывов, сообщила Киевская горадминистрация в своем Telegram-канале.

"Утром 25 ноября <...> была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части Киева", - говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняются, ведутся восстановительные работы.

На протяжении ночи из Киева поступали сообщения о взрывах. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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