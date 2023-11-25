В Белоруссии завершились стрельбовые испытания опытного БТР "V2"

Они подтвердили предъявленные заказчиком требования, сообщили в Госкомвоенпроме республики

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Государственного военно-промышленного комитета завершили стрельбовые испытания опытного образца бронетранспортера "V2" (БТР "V2") с необитаемым боевым модулем, которые подтвердили предъявленные заказчиком требования. Об этом сообщили в Госкомвоенпроме (ГВПК) Белоруссии.

"Госкомвоенпром успешно завершил практическую часть стрельбовых испытаний опытного образца БТР "V2", оснащенного необитаемым модулем БМ30.2. Опытный образец БТР подтвердил предъявленные заказчиком требования по возможности нанесения огневого поражения назначенным целям", - отметили в ведомстве.

В комитете проинформировали, что в соответствии с программой испытаний в течение двух недель проводились стрельбы из автоматической пушки и пулемета с места и в движении, а также пуски противотанковых управляемых ракет.

Ранее в ГВПК сообщали, что БТР "V2" с колесной формулой 8Х8 разработан на ОАО "Минский завод колесных тягачей". Бронемашина-амфибия весит 22 тонны, разгоняется до 110 км/ч на суше и 10 км/ч - на воде, оснащена двигателем мощностью 550 л. с., автоматической коробкой передач, а также дизель-генераторной установкой, обеспечивающей дополнительную автономность.

В БТР установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, способные уменьшить действие взрывной волны от мины. Машина имеет противоминную защиту STANAG 4569 level 2a/2b и баллистическую защиту Бр4 (выдерживает пули калибра 5,45 и 7,62 мм). Для повышения живучести на БТР устанавливаются колеса с бескамерными шинами. Машина вооружена необитаемым боевым модулем, оснащенным автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм с боекомплектом 300 снарядов и пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм с боекомплектом 2 тыс. патронов.