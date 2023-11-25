25 ноября, 08:32

СМИ: руководители парламента Чехии прибыли в Киев

Чешские политики поддерживают планы о начале до конца 2023 года переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Руководители парламента Чехии прибыли с однодневным визитом на Украину. Спикеры Палаты депутатов (нижней палаты) Чехии Маркета Пекарова-Адамова и Сената (верхней палаты) Милош Выстрчил будут приняты президентом Владимиром Зеленским и встретятся с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщило информационное агентство ЧТК.

Чешские политики поддерживают реализацию планов о начале до конца 2023 года переговоров между Брюсселем и Киевом о вступлении Украины в Евросоюз. Позиции стран сообщества по этому вопросу разнятся. Согласно данным агентства, ожидается, что руководители парламента республики выразят намерение продолжить поддержку Украины всеми видами помощи в конфликте с РФ. 

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УкраинаЧехия
© Информационное агентство ТАСС
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