Премьер Индии совершил полет на истребителе Tejas

Он производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полет на легком истребителе индийского производства Tejas.

Вылет прошел в Бангалоре в южном штате Карнатака. Tejas - это одноместный истребитель, но Моди совершил полет на двухместном учебно-тренировочном варианте. "Успешно прошел вылет на Tejas. Этот опыт невероятно обогатил меня и значительно укрепил мою уверенность в возможностях нашей страны", - написал глава индийского правительства на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работа над ним шла с 1980-х годов. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. На данный момент идет работа над новой модификацией истребителя Tejas Mk2.

Ранее в HAL сообщали, что компания ведет переговоры как минимум с четырьмя странами о поставках Tejas. Интерес к приобретению индийского боевого самолета проявляли Малайзия, Египет, Аргентина, Ботсвана. Также местные СМИ в этом контексте упоминали Австралию, Индонезию, Филиппины.