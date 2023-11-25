Эксперт заявил, что диалог США и КНР позволит поддержать стабильность на глобальном уровне

В области безопасности разрыв связей пока, возможно, продолжится, уточнил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци

ШАНХАЙ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Возобновление диалога между Китаем и США по целому перечню направлений будет способствовать поддержанию стабильности на глобальном уровне. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Возобновление диалога с участием Китая и США во многих областях поможет поддержать стабильность в отношениях между двумя странами и структурную стабильность всей глобальной среды. Признавая, что Китай играет важную роль в определении направления движения отношений двух стран, важно стремиться к реальным, а не полностью идеальным рамкам [этих отношений]", - полагает эксперт.

Сунь Ци напомнил, что на состоявшейся в Сан-Франциско встрече лидеров двух стран США призвали поддерживать стабильность работы каналов связи и искать решения, в частности, по таким вопросам, как ситуация вокруг наркотического вещества фентанил и изменение климата. Китай старался показать, что он по-прежнему является привлекательным для инвестиций и бизнеса, а торговля способна открыть новые возможности для глобального развития. "Встреча в Сан-Франциско послала позитивный сигнал внешнему миру о том, что две конкурирующие сверхдержавы все еще могут стабилизировать двусторонние отношения, эффективно контролировать разногласия и поддерживать каналы связи", - указал эксперт.

"Я надеюсь, что эта встреча даст двум странам более реалистичное понимание их отношений, поскольку США не могут полностью разорвать торговые и инвестиционные связи с Китаем. Это нанесло бы огромный ущерб им самим и всей мировой экономике", - сказал он. Эксперт констатировал, что в области безопасности разрыв связей пока, возможно, продолжится, но цена этого будет высока.

15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.