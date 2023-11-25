25 ноября, 09:51

Югоосетинский лидер прокомментировал слова Пашиняна о территориальной целостности Грузии

Алан Гаглоев заявил, что Южная Осетия является признанным независимым государством и с этим следует считаться всем

ЦХИНВАЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что премьер Армении Никол Пашинян предал свой народ и его мнение югоосетинскому народу неинтересно. Комментируя сделанное накануне в прямом эфире заявление Пашиняна о том, что Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, югоосетинский лидер подчеркнул, что Южная Осетия - признанное независимое государство и с этим придется считаться всем.

"Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам не интересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелейшем положении. Он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении. Пашинян не нашел в себе смелости признать независимость Арцаха. Нам неинтересно мнение таких политиков", - сказал Гаглоев.

Президент подчеркнул, что "сегодня Южная Осетия признанное Российской Федерацией и рядом других стран независимое государство и всем следует с этим считаться".

24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Осетию оккупированными территориями, Пашинян заявил, что Армения полностью и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, указы были подписаны президентом Российской Федерации. Вслед за Россией независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру. А 29 мая 2018 года независимость закавказской республики признала и Сирия.

В новость внесена правка (13:26 мск) - исправляется опечатка в имени в первом предложении, верно - Никол. 

Теги:
АрменияЮжная ОсетияПашинян, Никол ВоваевичГаглоев, Алан Эдуардович
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