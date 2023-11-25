В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сообщения о тревоге поступали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 12:47 (13:47 мск). Она длилась около 25 минут.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Позже местные власти уточнили, что взрыв произошел за пределами города.

В новость внесены изменения (14:38 мск) - добавляется информация об отмене