Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Протокол подписали посол Армении в ОАЭ Карен Григорян и посол Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султан ибн Абдалла Аль-Ангар

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"24 ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений. Протокол был подписан в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром", - говорится в сообщении.

Ереван и Эр-Рияд не имели дипломатических отношений после обретения Арменией независимости с 1991 года в результате распада СССР. Первым контактом стал визит занимавшего тогда пост президента Армении Армена Саргсяна в Саудовскую Аравию в октябре 2021 года, когда он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.