25 ноября, 11:00,
обновлено 25 ноября, 11:31

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Протокол подписали посол Армении в ОАЭ Карен Григорян и посол Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султан ибн Абдалла Аль-Ангар

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"24 ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений. Протокол был подписан в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром", - говорится в сообщении.

Ереван и Эр-Рияд не имели дипломатических отношений после обретения Арменией независимости с 1991 года в результате распада СССР. Первым контактом стал визит занимавшего тогда пост президента Армении Армена Саргсяна в Саудовскую Аравию в октябре 2021 года, когда он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. 

Теги:
АрменияСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация