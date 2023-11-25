Шольц заявил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину

По словам канцлера Германии, несмотря на бюджетные проблемы, его страна "будем делать все для того, чтобы смягчить экономические последствия войны"

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на бюджетные проблемы страны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бранденбурге.

"Мы будем дальше поддерживать Украину. Мы будем делать все для того, чтобы смягчить экономические последствия войны", - утверждал он. "Мы будем делать все, чтобы сохранить сплоченность в стране. И то же самое касается крупного проекта по промышленной модернизации в Германии", - сказал Шольц.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.

Ранее Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС) признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшиеся из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность.

Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов. 21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением ФКС.