FT: премьеры Великобритании и Греции обсудят вопрос о возвращении мраморов Парфенона

По данным газеты, Кириакосу Мицотакису заявят, что в случае прихода к власти Лейбористская партия не будет возражать против передачи мраморов греческой стороне на условиях, которые будут приемлемы для Афин и Британского музея

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на следующей неделе посетит Лондон и обсудит вопрос о возвращении мраморных скульптур Парфенона (мраморов Элгина) со своим британским коллегой Риши Сунаком и лидером парламентской оппозиции Киром Стармером. По данным британской Financial Times (FT), Стармер заявит Мицотакису, что в случае прихода к власти Лейбористская партия не будет возражать против передачи мраморов Греции на условиях, которые будут приемлемы для Афин и Британского музея.

В начале года The Daily Telegraph сообщала, что экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года руководит музеем, предложил передать греческой стороне часть скульптур на правах долгосрочной аренды и почти заручился согласием Афин. Согласно полученной изданием информации, в Лондоне считают этот шаг жестом доброй воли, который может улучшить двусторонние отношения, но не положит конец спору за мраморы, тянущемуся уже почти два века. Вскоре после выхода статьи власти Греции опровергли информацию о том, что стороны близки к договоренности.

"Надеюсь, мы найдем способ заключить партнерство с греческой стороной, чтобы некоторые из мраморных скульптур часть времени проводили в Афинах <...>, а мы бы, в обмен, могли увидеть больше их сокровищ [в музеях Великобритании]", - заявил на прошлой неделе Осборн. "Возможно, добиться этого и не получится, но попытаться стоит", - добавил он.

Принятый в 1963 году закон не позволяет Британскому музею отказаться от ценных экспонатов, находящихся в его собрании, а консервативное правительство неоднократно подчеркивало, что не будет менять законодательство. Поэтому Осборн и настаивает на аренде, однако такой вариант пока не готовы принять греческие власти.

"Мы придерживаемся существующих законов, однако если договоренность об аренде, которая будет приемлема и для Британского музея, и для греческого правительства, достижима, то мы не стали бы препятствовать", - заявил FT один из соратников Стармера.

Согласно последним опросам, лидер лейбористов имеет наибольшие шансы стать новым премьер-министром Великобритании по итогам следующих выборов в парламент, которые должны состояться не позднее января 2025 года.

Спор за мраморы

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и другие фрагменты с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекция похищенных артефактов была выкуплена у Элгина Британским музеем. Фактически в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Афины десятилетиями добиваются возвращения мраморов в страну как неотъемлемой части национального достояния, ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им фирмана (разрешения) османского султана. В Лондоне последовательно отвергали требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.

После того, как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.