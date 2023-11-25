СМИ: автоколонна с гуманитарной помощью направилась из Египта в северную часть Газы

По информации Al-Qahera Al-Ekhbariya, доставка этой партии помощи в северную часть палестинского анклава "осуществляется в результате приложенных Египтом усилий и в координации со всеми сторонами"

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Колонна грузовиков с гуманитарной помощью для населения Газы направляется через контрольно- пропускной пункт "Рафах" в северные районы палестинского анклава, где израильские силы наиболее интенсивно вели военную операцию против отрядов ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

По его сведениям, автоколонна, состоящая из не менее 50 машин, через КПП "Рафах" доставит гуманитарную помощь жителям Газы, которые до настоящего времени остаются в северных районах сектора. Некоторое время назад автоколонна начала движение в сторону Газы.

Доставка этой партии помощи в северную часть палестинского анклава "осуществляется в результате приложенных Египтом усилий и в координации со всеми сторонами [конфликта]", уточнил телеканал.

Ранее израильская армия потребовала от мирных граждан покинуть северную часть анклава и переместиться на юг сектора во время проведения военной операции в районах, прилегающих к границе с Израилем. Однако до сих пор в этом регионе остаются сотни тысяч гражданских лиц, которые по разным причинам не отправились на юг Газы.

Как сообщал глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, в рамках договоренностей о перемирии из Египта в палестинский анклав будут ежедневно поступать 130 тыс. л дизельного топлива и 4 цистерны с газом. По его словам, с момента вступления в силу соглашения между сторонами конфликта в сектор будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и медикаментами.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве начало действовать 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).