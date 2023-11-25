Bild: в ФРГ рейтинг "зеленых" упал до самого низкого за пять лет уровня

Согласно опросу социологического института Insa, за представителей этой партии готовы проголосовать лишь 12% респондентов

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Рейтинг популярности партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в ФРГ коалицию, упал до самого низкого за последние пять лет уровня. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

За "зеленых" сейчас готовы проголосовать лишь 12% респондентов (минус 1 п.п. по сравнению с аналогичным опросом прошлой недели). В последний раз рейтинг партии на таком уровне находился в середине 2018 года.

Как показали результаты исследования, не лучше обстоят дела и у других партий, входящих в коалицию: Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП, либералы). Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то СДПГ получила бы только 16% голосов, а СвДП - 6%. Вместе правящие партии набрали бы лишь 34% голосов - на 18 п.п. меньше, чем на последних выборах в Бундестаг. "В настоящий момент не похоже, что СДПГ или "зеленые" будут руководить правительством после выборов в 2025 году", - констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт.

Первое место в рейтинге популярности занимает оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%. На втором месте "Альтернатива для Германии", за которую готовы проголосовать 22% респондентов. Левая партия набрала бы 4% голосов.

Кроме того, 73% участников исследования заявили, что недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца, это новый антирекорд для опросов Insa. Лишь 18% респондентов довольны деятельностью кабмина.

В опросе принимали участие 1 202 человека, он проводился с 20 по 24 ноября.

О бюджетных проблемах

Рейтинг правящих партий падает на фоне трудностей с бюджетом, с которыми столкнулось правительство Германии. Ранее Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС) признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Шольца направило €60 млрд, которые согласно допбюджету 2021 года предназначались для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Блок ХДС/ХСС счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность.

Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением ФКС. В итоге реализация важных проектов правительства сейчас приостановлена.