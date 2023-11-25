25 ноября, 12:44

Бербок считает, что прием Украины в ЕС в геополитических интересах сообщества

По мнению главы МИД ФРГ, Украина будет укреплять сообщество "в обозримом будущем"

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам сообщества. Такое мнение она высказала во время федерального съезда "Зеленых" в Карлсруэ.

"Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам", - полагает Бербок.

"Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее", - утверждала министр. Она выразила убеждение, что Украина в будущем станет частью Евросоюза.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий. Планировалось, что это решение утвердят лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. 17 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщило, что это решение может быть перенесено. По словам источника, "некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте". 

Теги:
УкраинаГерманияФон дер Ляйен, УрсулаБербок, Анналена
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