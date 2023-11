Макрон планирует искоренить насилие в отношении женщин во Франции

Глава государства анонсировал меры для помощи им

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении положить конец насилию в отношении женщин в республике и анонсировал меры для помощи им. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

"Каждый день женщины страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия. Мы можем и должны положить этому конец, и мы сделаем это", - сказал французский лидер, обращаясь к гражданам страны по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По его словам, правоохранительные органы "в 2022 году зафиксировали 244 тыс. случаев домашнего насилия, что в два раза больше, чем в 2017 году". Как отметил Макрон, эти цифры показывают, что женщины стали свободнее об этом говорить. "Но это не отменяет того факта, что 118 женщин погибли от рук своих партнеров в 2022 году", - добавил президент.

Он также анонсировал меры для помощи женщинам. В частности, правоохранительные органы создадут базу данных, куда будут внесены лица, совершающие насильственные действия в семье. Кроме того, с 1 января во Франции жертвам насилия, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет выплачиваться финансовая компенсация.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women) отмечается ежегодно 25 ноября с 2000 года. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и проводится с целью привлечения внимания общественности к необходимости прекращения насилия в отношении женщин и девочек. Дата выбрана в память о сестрах Патрии, Минерве и Марии Терезе Мирабаль, жестоко убитых 25 ноября 1960 года по приказу диктатора Доминиканской республики Рафаэля Трухильо за членство в партизанской организации "Революционное движение 14 июля".