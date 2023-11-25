В НАТО заявили, что альянс не требует от Литвы формирования дивизии

Глава Военного комитета организации Роб Бауэр отметил, что "это было бы хорошо"

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс не настаивает на том, чтобы Литва сформировала в своих вооруженных силах дивизию, что сейчас стоит на повестке в Вильнюсе. Об этом в интервью агентству BNS заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"У НАТО нет строгого требования к Литве развернуть дивизию, но это было бы хорошо", - приводит агентство его слова.

Для полноценного функционирования такой войсковой единицы ей должны быть приданы подразделения различного назначения, которыми Литва не располагает, но надеется, что в состав дивизии их делегируют партнеры по НАТО. "Это предстоит обсудить странам - членам альянса. Если они в состоянии помочь Литве, они должны принять собственное решение", - отметил адмирал. По его словам, этот круг вопросов предстоит обсудить на заседании на уровне министров обороны, которое назначено на февраль 2024 года.

Самой крупной войсковой единицей в армии Литвы в настоящее время является бригада. Сформировать дивизию Вильнюс рассчитывает к 2030 году.