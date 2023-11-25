В Палестине обвинили Израиль в нарушении условий сделки по освобождению заключенных

Глава палестинской комиссии по делам заключенных Кадура Фарес заявил, что еврейское государство не следует принципу, согласно которому приоритет в очереди на освобождение должен отдаваться тем, кто пробыл под стражей наибольшее время

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские власти нарушают условия сделки по освобождению палестинских заключенных, не следуя принципу, согласно которому приоритет в очереди на освобождение должен отдаваться тем, кто пробыл под стражей наибольшее время. Об этом заявил глава комиссии Палестины по делам заключенных Кадура Фарес.

"Существуют признаки возможного кризиса по объявленному Израилем списку имен из-за того, что Израиль не следует согласованному критерию старшинства", - приводит его слова телеканал CNN.

Как ожидается, израильские власти должны в субботу выпустить из тюрем 42 палестинских заключенных.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки.