Сводные батальоны на восточном фланге НАТО в случае угрозы увеличат до бригады

Как заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, в некоторых странах - членах организации уже успешно провели учения с задачей переброски дополнительных подразделений, которые усиливали батальоны до бригадного уровня

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Сводные батальоны НАТО, размещенные в странах - членах Североатлантического альянса на его восточном фланге, в критической ситуации будут увеличены до уровня бригады. Об этом в интервью агентству BNS заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"В Мадриде [на саммите НАТО 2022 года] было решено разместить на восточном фланге восемь боевых групп батальонного уровня, что и было сделано, - приводит агентство его слова. - В случае необходимости, основываясь на разведывательных данных, они могут быть усилены до уровня бригады".

Как напомнил адмирал, в некоторых странах - членах НАТО уже были успешно проведены учения с задачей переброски дополнительных подразделений, которые усиливали батальоны до бригадного уровня.

Литва намерена стать пока единственным членом НАТО, на территории которого будет постоянно дислоцирована бригада союзников. Ранее была достигнута договоренность с Германией о переброске в балтийскую республику бригады Бундесвера.

В декабре 2023 года должен быть утвержден детальный план работ по размещению бригады, а во второй половине 2024 года планируется подписание межправительственного соглашения о ее дислокации в Литве. Постепенное прибытие подразделений начнется в 2024 году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году.