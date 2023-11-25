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Палестино-израильский конфликт

МИД Иордании призвал Совбез ООН установить в Газе постоянное прекращение огня

Министр иностранных дел Айман ас-Сафади заявил, что СБ должен не позволять Израилю "ставить себя выше международной законности"

БЕЙРУТ, 25 ноября. /ТАСС/. Совету Безопасности ООН следует остановить преступную агрессию в секторе Газа и не позволять Израилю ставить себя выше международной законности. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, который выступил на пресс-конференции в Аммане вместе со своими коллегами из Португалии и Словении Жуаном Гомешом Карвинью и Таней Файон.

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"Мы все хотим, чтобы вступившее в силу 24 ноября перемирие в секторе Газа превратилось в постоянное прекращение огня, - приводит слова вице-премьера телеканал Al Mamlaka. - Поэтому особая ответственность ложится сейчас на Совбез ООН, который должен добиться установления постоянного прекращение огня и положить конец этой варварской агрессии".

Ас-Сафади сообщил, что 29 ноября главы МИД, входящие в состав арабо-исламского комитета по связи, примут участие в заседании СБ ООН, которое будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке. "Если Совет Безопасности ООН не сможет остановить преступную войну против палестинского населения, то он столкнется с самым серьезным вызовом своему авторитету", - подчеркнул глава МИД королевства.

Он отметил, что "Израиль ранее не соблюдал ооновских резолюций, но сейчас Совбез ООН должен привлечь его к ответственности за массовые расправы над гражданским населением и не позволять [Израилю] ставить себя выше международной законности".

По информации Al Mamlaka, португальский министр заявил в свою очередь о неприемлемости попыток депортировать жителей Газы с их земель на Западный берег реки Иордан. "Изгнание жителей Газы не приведет к решению конфликта, а только осложнит ситуацию", - сказал Карвинью. Глава МИД Словении со своей стороны отметила "стратегическую роль, которую играет Иордания в обеспечении безопасности и стабильности в регионе".

В комитет, сформированный 11 ноября по итогам саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, входят главы МИД Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции, а также генеральный секретарь ОИС Хисейн Брахим Таха. Члены комитета посетили на этой неделе Пекин, Москву, Лондон и Париж, чтобы призвать к прекращению войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС. 

Теги:
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