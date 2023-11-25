25 ноября, 14:28
Военная операция на Украине

В центре Берлина тысячи человек собрались в поддержку мира на Украине

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт на демонстрации заявила, что украинцы "нуждаются не в оружии, а в мире"

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Примерно 5 тыс. человек собрались у Бранденбургских ворот в центре Берлина на демонстрацию в поддержку мира на Украине и против поставок вооружений Киеву. Такую оценку привела полиция города, в то время как организаторы сообщили о 20 тыс. участников при заявленных 10 тыс.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Акция проходит под девизом "Нет войнам - остановить безумие наращивания вооружений - формировать мирно и справедливо будущее". Перед собравшимися выступила в том числе депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, которая сейчас занимается созданием собственной партии. Она подвергла резкой критике правительство ФРГ за передачу вооружений властям в Киеве. "Жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, а для этого нужны переговоры", - сказала Вагенкнехт.

Депутат также затронула тему палестино-израильского конфликта. По ее мнению, Германия несет ответственность за защиту права Израиля на существование. Однако, заявила она, эта ответственность "не обязывает поддерживать и приукрашивать беспощадное ведение войны правительством [Биньямина] Нетаньяху, называя его самообороной". По ее словам, эскалация не приведет к большей безопасности евреев, а, напротив, повысит угрозу. "Абсурдно полагать, что бомбы ослабят исламистский террор. Они усилят его", - считает Вагенкнехт. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация