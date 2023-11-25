В центре Берлина тысячи человек собрались в поддержку мира на Украине

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт на демонстрации заявила, что украинцы "нуждаются не в оружии, а в мире"

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Примерно 5 тыс. человек собрались у Бранденбургских ворот в центре Берлина на демонстрацию в поддержку мира на Украине и против поставок вооружений Киеву. Такую оценку привела полиция города, в то время как организаторы сообщили о 20 тыс. участников при заявленных 10 тыс.

Акция проходит под девизом "Нет войнам - остановить безумие наращивания вооружений - формировать мирно и справедливо будущее". Перед собравшимися выступила в том числе депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, которая сейчас занимается созданием собственной партии. Она подвергла резкой критике правительство ФРГ за передачу вооружений властям в Киеве. "Жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, а для этого нужны переговоры", - сказала Вагенкнехт.

Депутат также затронула тему палестино-израильского конфликта. По ее мнению, Германия несет ответственность за защиту права Израиля на существование. Однако, заявила она, эта ответственность "не обязывает поддерживать и приукрашивать беспощадное ведение войны правительством [Биньямина] Нетаньяху, называя его самообороной". По ее словам, эскалация не приведет к большей безопасности евреев, а, напротив, повысит угрозу. "Абсурдно полагать, что бомбы ослабят исламистский террор. Они усилят его", - считает Вагенкнехт.