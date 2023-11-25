25 ноября, 14:25

ВС КНР сопроводили эсминец США в Южно-Китайском море

Инцидент произошел в районе архипелага Сиша

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Военно-морские и военно-воздушные силы Китая организовали предупредительные действия в отношении ракетного эсминца USS Hopper ВМС США в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Тянь Цзюньли, размещенном на странице оборонного ведомства в WeChat.

"25 ноября эсминец США Hopper незаконно вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша (Парасельские острова), не получив разрешения китайского правительства. Южная зона боевого командования НОАК организовала меры по отслеживанию, наблюдению и предупреждению в соответствии с законом", - говорится в публикации.

Представитель Минобороны КНР подчеркнул, что "серьезное нарушение суверенитета Китая со стороны США является еще одним неоспоримым доказательством того, что Вашингтон стремится к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря".

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов. 

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