25 ноября, 14:52,
обновлено 25 ноября, 15:06
Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ анонсировали освобождение еще 13 заложников ХАМАС

AP Photo/ Mohammed Hajjar
© AP Photo/ Mohammed Hajjar

Как заявил представитель Армии обороны Израиля Рафаэль Рафовиц, в обмен еврейское государство освободит из тюрем 39 представителей палестинского движения

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Вторая группа удерживаемых в секторе Газа заложников, которые будут освобождены в субботу, будет включать 13 человек. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц в эфире телеканала BFMTV.

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"Речь идет о 13 заложниках в обмен на 39 террористов, которые выйдут на свободу из израильских тюрем", - отметил он.

Израиль допускает возможность продления перемирия с ХАМАС в обмен на дальнейшее освобождение заложников, заявил Рафовиц. "Такая возможность существует, - отметил он. - Речь идет о продлении перемирия в обмен на возвращение заложников".

Ранее Channel 12 израильского телевидения утверждал, что в новом списке опять, как и в первой группе освобожденных в пятницу заложников, будет 13 имен, при этом в нем будет больше детей.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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