Миротворцы ООН попали под обстрел израильской армии на юге Ливана

Инцидент произошел в пограничном районе Айтрун

БЕЙРУТ, 25 ноября. /ТАСС/. Патрульная машина Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попала под обстрел израильской армии в пограничном районе Айтрун. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Патруль миротворцев был обстрелян израильской армией на юге Ливана, - указал он. - Огонь был открыт в 12:00 по местному времени (13:00 мск - прим. ТАСС) в районе Айтрун, никто из миротворцев не пострадал, но их машина повреждена".

Как отметил Тененти, инцидент произошел в период относительного затишья на ливано-израильской границе после объявления 24 ноября гуманитарного перемирия в секторе Газа.