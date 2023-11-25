В Риме прошла многотысячная акция в защиту прав и жизни женщин

Один собеседник агентства заявил, что в Италии и в Европе есть "определенная проблема с патриархатом"

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек приняли участие в прошедшей в итальянской столице манифестации в защиту женщин, передает корреспондент ТАСС. 25 ноября отмечается Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, а в Италии такая общественная мобилизация вызвана последним громким "феминицидом" - убийством женщины мужчиной.

Всего с начала года от рук мужчин - мужей и бывших партнеров - погибли более 100 женщин. Убийство на севере Италии 22-летней Джулии Чеккеттин ее бывшим бойфрендом вызвало в стране полемику о том, что "феминицид" вызван менталитетом "патриархального общества". В Риме в субботу основное шествие было организовано от Большого цирка (Circo Massimo) до площади Сан-Джованни, колонну людей сопровождала полиция. Другая крупная группа участвовала в статичном митинге. Аналогичные акции проходят в субботу и в других итальянских городах, включая Милан и Неаполь.

Со всего города и пригородов собрались не только женщины, но и мужчины, преимущественно молодежь. В разговоре с корреспондентом ТАСС группа молодых женщин и мужчин поделилась, что их протест связан не только с непосредственными случаями насилия в отношении женщин, но и с необходимостью менять менталитет общества, в котором мужчины чувствуют свое превосходство над женщинами. "Да, явно есть определенная проблема с патриархатом", - сказал один собеседник агентства, согласившись, что это проблема не только Италии, но всей Европы.

© Вера Щербакова/ ТАСС

С подачи сестры убитой Джулии Чеккеттин Элены полемика о "патриархальном менталитете" вышла на политический уровень. В манифестации приняла участие секретарь оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн, сообщили в ее пресс-службе.

Правительство также предприняло несколько символических и демонстративных акций. Так, накануне премьер-министр Джорджа Мелони приняла участие в церемонии освещения фасада правительственного дворца Киджи, посвященной Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин. В частности, она объявила о коротком номере телефона поддержки женщин. Министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни примет участие в схожей церемонии с освещением фасада его ведомства вечером. К акции солидарности с женщинами присоединись культурные учреждения, в частности, миланский театр La Scala, в котором сегодняшний спектакль "Евгений Онегин" будет посвящен отмечаемому дню, сообщили в дирекции.

Накануне манифестации возникли трения в связи с тем, что к участию в инициативе были допущены палестинские женщины. Однако позднее организаторы сообщили об участии и израильских женщин. Они также отметили, что сегодняшняя манифестация не носит никакого политического окраса. Как отмечают местные наблюдатели, такое масштабное участие объясняется "общим состояния социальной неудовлетворенности без относительности к тому, кто стоит у власти".