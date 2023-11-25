25 ноября, 15:31
Военная операция на Украине

Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина - НАТО

Госсекретарь США 27-29 ноября посетит Брюссель

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит первую встречу глав внешнеполитических ведомств Совета Украина - НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

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Как отмечается в документе, Блинкен "27-29 ноября посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, в том числе первом заседании министров иностранных дел Совета Украина - НАТО". Из заявления следует, что госсекретарь США заявит о поддержке Украины Североатлантическим альянсом, обсудит вопросы "демократии и региональной стабильности на Западных Балканах", а также затронет темы следующего саммита НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне.

По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали три шага навстречу Украине: было решено не требовать от нее выполнения Плана действий для членства в альянсе, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. В заявлении говорилось, что приглашение войти в блок будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, когда все условия будут выполнены. Их выполнение Киевом будут оценивать члены организации. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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