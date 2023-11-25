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обновлено 25 ноября, 16:01
Палестино-израильский конфликт

СМИ: катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе

По данным телеканала Al Hadath, один из представителей Катара также въехал в палестинский анклав

ДУБАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Катарская делегация посетила в субботу Израиль для обсуждения возможности продления четырехдневного гуманитарного перемирия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

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По их сведениям, один из членов катарской делегации также въехал в сектор Газа. Цель визита делегации, как утверждает Al Hadath, заключается в том, чтобы оказать давление на лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара и убедить его выполнить условия соглашения с Израилем в полном объеме. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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