Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы

Как заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, боевые действия продолжатся как минимум до освобождения всех удерживаемых заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильская армия намерена продолжить военную операцию в секторе Газа как минимум до освобождения всех удерживаемых там заложников, сразу по завершении текущей гуманитарной паузы в анклаве боевые действия должны возобновиться. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви во время поездки на одну из баз израильских ВВС.

"Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников. Вернуть их - наш моральный долг", - заявил военачальник, слова которого приводит издание The Times of Israel. Халеви подчеркнул, что израильские военные используют текущую паузу для того, чтобы "учиться, лучше подготовиться, а также немного отдохнуть". "И по окончании перемирия мы немедленно вернемся к наступлению в Газе, к маневрам в Газе. Мы сделаем это для уничтожения [палестинского радикального движения] ХАМАС, а также для создания большего давления, чтобы как можно быстрее вернуть максимально возможное число заложников, до последнего из них", - добавил начальник Генштаба.