ХАМАС отложило освобождение второй группы израильских заложников

В палестинском движении потребовали от еврейского государства выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и начать соблюдать договоренности об освобождении заключенных

ДУБАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников.

"Бригады аль-Кассама" решают отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и не начнет соблюдать договоренности об освобождении [палестинских] заключенных", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Незадолго до публикации заявления телеканал Al Hadath сообщил, что группировка уже начала передачу заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. По словам представителя Армии обороны Израиля Рафаэля Рафовица, во вторую группу заложников должны были войти 13 израильтян.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.

В пятницу ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки.