В Египте сообщили о позитивных сигналах по продлению перемирия в Газе

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван заявил, что Каир ведет активные контакты со всеми сторонами по продлению перемирия на один или два дня

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван сообщил, что Каир получает положительные сигналы о продлении гуманитарного перемирия между ХАМАС и Израилем.

В его заявлении, размещенном на сайте службы, указывается, что, Каир ведет активные контакты со всеми сторонами по продлению перемирия между Израилем и ХАМАС на один или два дня. Слова Рашвана приводятся в косвенной речи.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).