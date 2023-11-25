Маск назвал "тревожной" нехватку боеприпасов у США из-за поставок на Украину

Бизнесмен Дэвид Сакс ранее написал, что об этой проблеме стало известно еще год назад, однако Вашингтон до сих пор ее не решил

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Илон Маск считает тревожным тот факт, что Соединенные Штаты не могут решить проблему нехватки снарядов на собственных складах из-за поставок боеприпасов на Украину. Ранее бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети X (ранее Twitter) написал, что на нехватку снарядов из-за поставок на Украину стали указывать еще год назад, однако США до сих пор не решили эту проблему.

"Деиндустриализация выхолощила американский военный потенциал, при этом запрос политиков на новые войны высок как никогда", - написал Сакс.

"Тревожно", - прокомментировал эту запись Маск.

Ранее сообщалось, что американский военно-промышленный комплекс испытывает трудности с восполнением запасов снарядов из-за поставок боеприпасов на Украину. Ситуация усугубилась после обострения палестино-израильского конфликта. В частности, в статье газеты The Hill указывалось, что "спрос на вооружения продемонстрировал ограниченность возможностей США по восполнению собственных запасов, и производители с трудном выполняют заказы".