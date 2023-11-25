25 ноября, 16:39
Военная операция на Украине

Маск назвал "тревожной" нехватку боеприпасов у США из-за поставок на Украину

Бизнесмен Дэвид Сакс ранее написал, что об этой проблеме стало известно еще год назад, однако Вашингтон до сих пор ее не решил

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Илон Маск считает тревожным тот факт, что Соединенные Штаты не могут решить проблему нехватки снарядов на собственных складах из-за поставок боеприпасов на Украину. Ранее бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети X (ранее Twitter) написал, что на нехватку снарядов из-за поставок на Украину стали указывать еще год назад, однако США до сих пор не решили эту проблему.

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"Деиндустриализация выхолощила американский военный потенциал, при этом запрос политиков на новые войны высок как никогда", - написал Сакс.

"Тревожно", - прокомментировал эту запись Маск.

Ранее сообщалось, что американский военно-промышленный комплекс испытывает трудности с восполнением запасов снарядов из-за поставок боеприпасов на Украину. Ситуация усугубилась после обострения палестино-израильского конфликта. В частности, в статье газеты The Hill указывалось, что "спрос на вооружения продемонстрировал ограниченность возможностей США по восполнению собственных запасов, и производители с трудном выполняют заказы". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияМаск, ИлонВоенная операция на Украине
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