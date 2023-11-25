CNN: США не ожидают, что их граждане будут среди освобожденных в Газе заложников

По данным телеканала, Вашингтон надеется, что несколько американцев освободят в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не ждет, что находящиеся в секторе Газа заложники с американским гражданством будут отпущены в субботу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вместе с тем, указывает телеканал, Вашингтон надеется, что несколько граждан США будут освобождены в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. "Мы находимся в начале процесса по освобождению по меньшей мере 50 женщин и детей в рамках первой фазы соглашения. Мы надеемся, что оно [соглашение] будет включать в себя трех женщин и детей с двойным гражданством, которые являются гражданами США", - приводит CNN слова неназванного представителя американской администрации.