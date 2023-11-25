25 ноября, 17:29
Палестино-израильский конфликт

Силы ПВО Израиля выявили две подозрительные цели в районе Красного моря

В израильской армии отметили, что вторжения в воздушное пространство страны зафиксировано не было

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские силы ПВО запустили ракеты-перехватчики по двум подозрительным объектам, выявленным в небе над Красным морем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад были запущены перехватчики по двум подозрительным воздушным целям в районе Красного моря. Инцидент исчерпан. Мы рассматриваем возможность того, что это была ложная идентификация", - говорится в сообщении.

В армии подчеркнули, что вторжения в израильское воздушное пространство зафиксировано не было. "В соответствии с протоколом сирены воздушной тревоги не прозвучали", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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