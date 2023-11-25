Силы ПВО Израиля выявили две подозрительные цели в районе Красного моря

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские силы ПВО запустили ракеты-перехватчики по двум подозрительным объектам, выявленным в небе над Красным морем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад были запущены перехватчики по двум подозрительным воздушным целям в районе Красного моря. Инцидент исчерпан. Мы рассматриваем возможность того, что это была ложная идентификация", - говорится в сообщении.
В армии подчеркнули, что вторжения в израильское воздушное пространство зафиксировано не было. "В соответствии с протоколом сирены воздушной тревоги не прозвучали", - добавили в пресс-службе.