СМИ: команда Милея рассмотрит вступление Аргентины в БРИКС без активного участия

По информации TN, рассматривается этот вариант, так как многие аргентинские эксперты указывали на то, что для республики БРИКС "является скорее возможностью, чем риском"

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС с неактивным участием в деятельности группы. Об этом сообщил в субботу телеканал TN со ссылкой на источники в коалиции Милея "Свобода наступает".

По их словам, команда советника Милея по внешней политике Дианы Мондино, которая заявлена им как будущий министр иностранных дел, рассматривает этот вариант, так как многие аргентинские эксперты указывали на то, что для республики БРИКС "является скорее возможностью, чем риском".

Ранее TN сообщил, что многие консультанты и эксперты по внешней политике советовали Милею и Мондино не отказываться от присоединения к группе, но не принимать активного участия в ее деятельности.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменения позиции.