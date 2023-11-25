25 ноября, 17:53

Опрошенные французы симпатизируют Наполеону, многие сравнивают его с Саркози и Ле Пен

Согласно результатам опроса Ifop, 74% респондентов считают несколько его мер благотворными для Франции

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Большинство французов положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта (1769-1821) в истории их страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ifop.

"Большинство французов симпатизируют императору: 74% считают ряд его мер благотворными для Франции. 52% полагают, что действия Наполеона пошли на пользу и Европе", - отметили авторы исследования.

Ifop указывает, что число французов, одобряющих политику императора, выросло. По данным социологической службы, в 1969 году положительно отзывались о Наполеоне 70% жителей республики. В новом опросе приняли участие 1 213 жителей страны старше 18 лет. Он был приурочен к выходу британо-американского фильма "Наполеон" (Napoleon, 2023), прохладно встреченного кинокритиками и зрителями во Франции.

Среди основных внутриполитических решений императора современное поколение французов называет издание Гражданского кодекса, открытие лицеев и распространение образования в целом, а также принятие законов, улучшивших условия жизни соотечественников. Мнения респондентов о деятельности императора на международной арене Ifop не приводит.

Что касается современных политических деятелей Франции, по 25% опрошенных считают наиболее близкими по своей энергетике к Наполеону экс-президента республики (2007-2012) Николя Саркози и главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон получил в этом же рейтинге 21%.

Согласно дневнику личного секретаря Наполеона Эмманюэля де Лас-Каза, низвергнутый император на острове Святой Елены называл своей роковой ошибкой вторжение в Россию. "Этой знаменитой войны я не хотел, у меня не было желания сражаться, - убеждал Наполеон своего секретаря. - Не было такого желания и у [российского императора] Александра I, но сложившиеся обстоятельства толкнули нас навстречу друг другу: рок сделал остальное". Сожалея о противостоянии с Россией, Наполеон не скрывал, кого он считал своим врагом. "Я умираю до срока, убитый английской олигархией и ее наемным палачом", - продиктовал изгнанник незадолго до смерти, последовавшей в начале мая 1821 года. 

Теги:
ФранцияСаркози, НиколяЛе Пен, Марин
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