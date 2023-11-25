25 ноября, 19:01,
обновлено 25 ноября, 19:54
Палестино-израильский конфликт

МИД Катара сообщил, что ХАМАС освободит 13 израильских заложников и 7 иностранцев

По данным ведомства, израильская сторона в ответ должна будет выпустить из тюрем 39 палестинцев

ДУБАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС освободит в субботу вечером 20 удерживаемых в секторе Газа заложников - 13 израильтян и 7 граждан других государств. Все препятствия для реализации соглашения об обмене преодолены благодаря посредничеству Дохи и Каира, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

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"После некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами. Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и еще 7 иностранцев", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Во вторую группу израильских заложников входят пять женщин и восемь детей, уточнил представитель МИД. Среди палестинских заключенных, которые подлежат обмену в рамках соглашения о гуманитарном перемирии, шесть женщин и 33 ребенка.

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных. Со своей стороны Channel 13 израильского телевидения со ссылкой на источник в системе безопасности сообщил, что армия готова возобновить военную операцию в секторе, если ХАМАС до полуночи по местному времени (воскресенье в 01:00 мск) не освободит вторую группу заложников.

Условия гуманитарного перемирия

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки. 

Теги:
ПалестинаКатарЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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