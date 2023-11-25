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обновлено 25 ноября, 19:30
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху провел совещание для оценки хода освобождения заложников

В нем приняло участие руководство служб безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с руководством служб безопасности страны для оценки того, насколько второй этап освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников идет по плану. Об этом сообщила его канцелярия.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по оценке ситуации с руководством всех сил безопасности, чтобы убедиться, что второй этап сделки [по освобождению заложников] пройдет по плану", - говорится в заявлении.

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Израиль отверг утверждения о нарушении им условий сделки и заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе Газа, если вторая группа заложников не будет освобождена до полуночи по местному времени (воскресенье 01:00 мск). Спустя несколько часов катарский МИД сообщил, что причины задержки в процессе освобождения второй группы заложников преодолены при посредничестве Катара и Египта. В свою очередь израильский чиновник после этих сообщений выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что вторая группа заложников все же будет освобождена до конца дня, сообщает газета The Times of Israel. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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