В палестинском движении высоко оценили "усилия Египта и Катара, предпринимавшиеся в течение дня, чтобы обеспечить продолжение реализации соглашения о временном перемирии"

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило приверженность соглашению об обмене заложников и заключенных. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.

ХАМАС "высоко оценило усилия Египта и Катара, предпринимавшиеся в течение дня, чтобы обеспечить продолжение реализации соглашения о временном перемирии". Кроме того, движение опубликовало список из 39 имен заключенных, подлежащих освобождению в рамках второго этапа сделки, который должен состояться 25 ноября.