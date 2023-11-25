25 ноября, 19:17
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС подтвердило приверженность соглашению об обмене заложников и заключенных

В палестинском движении высоко оценили "усилия Египта и Катара, предпринимавшиеся в течение дня, чтобы обеспечить продолжение реализации соглашения о временном перемирии"

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило приверженность соглашению об обмене заложников и заключенных. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.

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ХАМАС "высоко оценило усилия Египта и Катара, предпринимавшиеся в течение дня, чтобы обеспечить продолжение реализации соглашения о временном перемирии". Кроме того, движение опубликовало список из 39 имен заключенных, подлежащих освобождению в рамках второго этапа сделки, который должен состояться 25 ноября. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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