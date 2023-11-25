Мирошник: США пытаются переложить вину за срыв переговоров РФ и Украины на Британию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вашингтон пытается переложить на Лондон ответственность за срыв достигнутых на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле договоренностей, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Так он прокомментировал в эфире телеканала "Соловьев Live" слова главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии о роли занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В недавнем интервью украинскому телеканалу "1+1 Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".
По словам Мирошника, Арахамия является "креатурой американцев, напрямую от них зависим". "Он достаточно блюдет свои обязательства перед американской стороной, я думаю, что его откровение в первую очередь связано с начинающимся политическим предвыборным процессом в США", - пояснил он.
Российский дипломат также обратил внимание, что большой процент американского электората состоит из тех, кто хотел бы завершения украинского конфликта без значительных потерь для американцев, а "стамбульский вариант именно таким и был". "Поэтому теперь самое время напомнить о том, что американцы якобы хотели мира, превалирования политико-дипломатических договоренностей, - продолжил он. - А вот тут злые британцы сыграли свою игру и предотвратили вариант мирного урегулирования процесса".
"Арахамия только выполняет установку, которую ему поставил Вашингтон, он разыгрывает именно эту карту, потому что предвыборный этап для британцев начнется несколько позже, чем для американцев", - заключил Мирошник.
О переговорах
Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.
Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.