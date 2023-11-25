Министр обороны США обсудил военную помощь с украинским коллегой

Ллойд Остин и Рустем Умеров также обсудили положение дел на поле боя

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым вопросы, связанные с оказанием Западом военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Как отмечается в документе, Остин провел телефонный разговор с Умеровым в субботу. Они обсудили положение дел на поле боя, а также "приоритеты в оказании военной помощи" Украине со стороны Запада.

В начале недели Остин посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны. Позднее шеф Пентагона объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В ходе пресс-конференции с Зеленским Остин сказал, что у США нет оружия, которое стало бы волшебной палочкой для украинской армии, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.