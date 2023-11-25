25 ноября, 20:21
Военная операция на Украине

Министр обороны США обсудил военную помощь с украинским коллегой

Ллойд Остин и Рустем Умеров также обсудили положение дел на поле боя

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым вопросы, связанные с оказанием Западом военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 25 ноября 2023 года

Как отмечается в документе, Остин провел телефонный разговор с Умеровым в субботу. Они обсудили положение дел на поле боя, а также "приоритеты в оказании военной помощи" Украине со стороны Запада.

В начале недели Остин посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны. Позднее шеф Пентагона объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В ходе пресс-конференции с Зеленским Остин сказал, что у США нет оружия, которое стало бы волшебной палочкой для украинской армии, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация