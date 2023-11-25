Боевое крыло ХАМАС передало Красному Кресту вторую группу заложников

Среди пленных были 13 израильтян и 7 иностранных граждан

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и 7 граждан других государств.

"В рамках гуманитарного перемирия "Бригады аль-Кассама" передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Боевое крыло ХАМАС 25 ноября заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы заложников, удерживаемых в секторе Газа. Группировка потребовала от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть анклава и соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что движение ХАМАС согласилось освободить 13 израильтян и 7 иностранных граждан. По его словам, все препятствия на пути реализации соглашения об обмене удалось преодолеть благодаря посредничеству Катара и Египта.

