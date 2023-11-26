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обновлено 25 ноября, 22:06
Палестино-израильский конфликт

Вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль

Их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Вторая группа заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла через Египет в Израиль, где их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб.

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Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности (контрразведка - прим. ТАСС) в настоящий момент находятся с освобожденными заложниками. Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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