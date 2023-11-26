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Палестино-израильский конфликт

Полиция Лондона задержала 18 участников акций в поддержку Палестины

Второй заместитель главы Скотленд-Ярда Адэ Адэлекан отметил, что подавляющее большинство собравшихся мирно пользовались правом на протест

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины, состоявшихся в субботу в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.

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"Хотел бы отметить, что подавляющее большинство собравшихся сегодня в Лондоне мирно пользовались своим правом на протест. К сожалению, было и небольшое число считавших, что закон к ним не относится", - отметил второй заместитель главы Скотленд-Ярда Адэ Адэлекан, сообщив, что часть нарушителей уже задержаны, а личности остальных сотрудникам полиции помогут установить записи камер наблюдения.

В общей сложности полицейские задержали 18 человек, часть которых подозревается в разжигании межрасовой ненависти. Двое были замечены с зелеными повязками с символикой радикального движения ХАМАС, признанного в Великобритании террористической организацией. За демонстрацию разжигающих расовую рознь изображений были также задержаны две участницы акции, организованной членами движения "Хизб ут-Тахрир" у посольства Египта на Саут-стрит. В России и некоторых других странах "Хизб ут-Тахрир" запрещена и признается террористической организацией, однако в Соединенном Королевстве она пока такой не объявлена. Задержаны еще четыре человека, распространявших листовки с изображением свастики внутри звезды Давида.

Шесть человек, которые запускали сигнальные ракеты недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании, были задержаны за неподчинение указаниям полиции. Два человека были задержаны за ношение холодного оружия и нападение на сотрудника экстренных служб, который не пострадал.

В Лондоне уже седьмую субботу подряд проходили массовые акции протеста с требованием остановить операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа. На улицы города вышли несколько десятков тысяч человек, скандируя лозунги "Перемирие - немедленно!" и "Свободу Палестине". Для обеспечения порядка было задействовано более 1,5 тыс. полицейских. Они раздавали участникам акций памятки о том, какие действия являются противоправными и могут повлечь задержание. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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