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Палестино-израильский конфликт

Министр обороны США обсудил с главой МО Израиля процесс освобождения заложников

Ллойд Остин также осудил трансграничные нападения на еврейское государство с территории Ливана, подтвердив заинтересованность Соединенных Штатов "в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на Ливан"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом приветствовал решение об освобождении заложников и подчеркнул, что это решение приведет к увеличению поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

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"Глава Пентагона Остин выразил мнение, что количество гуманитарной помощи должно увеличиться и гражданские лица должны иметь безопасные районы для получения помощи на территории сектора Газа, что потребует <...> взаимодействия с правительствами и международными организациями, координирующими доставку помощи", - сообщил Райдер.

При этом Остин отметил важную роль правительств Израиля, Катара и Египта в достижении соглашения.

Глава Пентагона также осудил трансграничные нападения на Израиль с территории Ливана, подтвердив "заинтересованность США в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на Ливан".

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильОстин, Ллойд
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