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Президент США и эмир Катара обсудили трудности сделки Израиля и ХАМАС

Джо Байден и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также договорились поддерживать тесный контакт для обеспечения реализации соглашения в полном объеме

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани трудности в реализации договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Как отмечается в документе, президент США, эмир Катара и премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани говорили о "выполнении сделки по заложникам и гуманитарной паузе" в секторе Газа. "Лидеры обсудили трудности в реализации сделки и механизмы скорейшего устранения этих трудностей", - говорится в заявлении. Президент США и эмир Катара "договорились поддерживать тесный контакт для обеспечения реализации соглашения в полном объеме", добавила пресс-служба Белого дома.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе четверо детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки. 

Теги:
СШАПалестинаКатарИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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