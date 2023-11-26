СМИ: освобожденные из израильских тюрем палестинские заключенные прибыли на Западный берег

Пресс-служба армии еврейского государства ранее сообщала, что вторая группа заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла через Египет в Израиль

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибыли на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, автобусы с палестинцами, освобожденными из израильских тюрем, прибыли в город Бейтуния на Западном берегу.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила о том, что вторая группа заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла через Египет в Израиль, где их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе четверо детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки.