26 ноября, 00:44

Власти Колумбии и повстанцы АНО возобновят переговоры 30 ноября в Мексике

В конце октября в Колумбии АНО похитила отца нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Луиса Диаса, в первой половине ноября он был освобожден

ГАВАНА, 26 ноября. /ТАСС/. Делегации правительства Колумбии и повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) начнут пятый раунд мирных переговоров в конце ноября в Мехико.

"С 30 ноября 2023 года делегации национального правительства и АНО будут проводить встречи в Мехико. Мы направим наши усилия на преодоление кризиса процесса диалога, вызванного похищением Луиса Мануэля Диаса. Мы ценим приверженность правительства Мексики и президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора делу построения мира в Колумбии", - говорится в сообщении, размещенном на странице правительственной делегации в соцсети X (ранее Twitter).

В конце октября в Колумбии АНО похитила отца нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Луиса Диаса, в первой половине ноября он был освобожден.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре прошлого года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне этого года на Кубе была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года по 29 января 2024 года. В начала сентября текущего года завершился четвертый раунд переговоров, в ходе которого стороны договорились о мерах гуманитарного характера. 

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