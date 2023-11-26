США заявили, что их эсминец не нарушал международного права в ЮКМ

Как указано в заявлении пресс-службы Седьмого флота ВМС Соединенных Штатов, действия экипажа USS Hopper были направлены на поддержание "прав и свобод, а также законного пользования" Южно-Китайским морем

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. ВМС США утверждают, что американский ракетный эсминец USS Hopper действовал в соответствии с международным правом у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море (ЮКМ).

"25 ноября USS Hopper в соответствии с международным правом отстаивал права судоходства и свободы в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Седьмого флота ВМС США. Из документа следует, что позднее корабль "покинул зону чрезмерных притязаний и продолжил операции в Южно-Китайском море".

Как утверждается в заявлении, действия экипажа эсминца были направлены на поддержание "прав и свобод, а также законного пользования морем" посредством "оспаривания ограничений на мирный проход кораблей, введенных Китайской Народной Республикой, Тайванем и Вьетнамом". "Незаконные и масштабные притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, в том числе свободе судоходства и пролета, свободной торговле и беспрепятственной коммерции, а также свободе экономических возможностей для прибрежных стран Южно-Китайского моря", - добавила пресс-служба.

Как сообщалось 25 ноября в заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, ВМС и ВВС предприняли предупредительные действия в отношении ракетного эсминца USS Hopper ВМС США, незаконно вторгшегося в территориальные воды КНР в районе архипелага Сиша. Представитель НОАК подчеркнул, что "серьезное нарушение суверенитета Китая со стороны США является еще одним неоспоримым доказательством того, что Вашингтон стремится к гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря".

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.