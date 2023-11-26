NBC: Белый дом разочарован отсутствием американцев среди освобожденных в Газе заложников

По данным телеканала, в администрация президента США Джо Байдена выразили надежду, что пауза в боях и обмен заложников в Газе на палестинских заключенных продолжатся

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена разочарована тем фактом, что в списках освобожденных в секторе Газа заложников пока нет американских граждан. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

"Мы разочарованы тем, что в списках [освобожденных заложников] пока нет американцев, однако мы сохраняем надежду на следующие несколько дней, - приводит слова чиновника NBC. - США надеются, что пауза [в боях] и обмен [заложников в Газе на палестинских заключенных] продолжатся, потому что мы хотим, чтобы все заложники были освобождены".

С 24 ноября палестинское движение ХАМАС освободило две группы заложников, однако ни в одной из них граждан США не было. В первой группе были 13 израильтян, 10 таиландцев и 1 филиппинец, во вторую вошли 13 израильтян и 4 таиландца.

Американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома ранее сообщали, что вашингтонская администрация надеется, что в списки освобожденных войдут три человека с двойным гражданством, которые являются гражданами США. Еще 10 лиц с американским гражданством числятся пропавшими без вести в секторе Газа.