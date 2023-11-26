26 ноября, 01:45
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа

AP Photo/ Mohammed Hajjar
© AP Photo/ Mohammed Hajjar

Радиостанция Kan не привела подробностей об этом документе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.

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Источник радиостанции не привел какое-либо данные о фигурантах списка.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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