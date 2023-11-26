JPost: толпы людей приветствовали освобожденных Израилем палестинцев

По информации газеты, встречающих 39 жителей анклава пытаются разогнать конные полицейские

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Толпы людей приветствовали прибытие 39 палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках соглашения о перемирии с радикальной группировкой ХАМАС в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

На видеозаписях с Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, распространенных в социальных сетях, видно, как толпы собравшихся встречают автобусы с палестинцами, освобожденными из израильских тюрем. На кадрах также видно, что конные полицейские пытаются разогнать толпу.

Записи появились, несмотря на то, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир дал указание полиции не допустить подобного празднования. Газета The Times of Israel ранее информировала, что силы безопасности Израиля с четверга вели подготовку к предотвращению демонстраций на палестинских территориях после освобождения заключенных.